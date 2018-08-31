В Омске две маршрутки столкнулись с мусоровозом

НОВОСИБИРСК, 31 авг – РИА Новости. Два маршрутных микроавтобуса в пятницу в Омске попали в ДТП с мусоровозом Nissan Diesel, в результате чего один человек погиб и еще 10 пострадали, сообщает УМВД по Омской области.

По данным ведомства, информация о ДТП на улице Лукашевича поступила около 10.43 (07.43 мск). На место выехали экстренные службы и скорая помощь.

"Предварительно установлено, что 63-летний водитель пассажирского микроавтобуса "ГАЗ А64", двигаясь по улице Лукашевича с левым поворотом на дублер улицы, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с автомобилем Nissan Diesel… В дальнейшем автомобиль ГАЗ допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом "ГАЗ А65", — говорится в сообщении.

В результате пассажир маршрутки "ГАЗ А64", мужчина 1947 года рождения, скончался на месте происшествия, 10 пассажиров из обоих микроавтобусов доставлены в больницу. Устанавливаются все обстоятельства.