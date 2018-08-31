Напавшего с ножницами на проводника поезда отправили лечиться

ВОЛГОГРАД, 31 авг – РИА Новости. Суд приговорил к принудительному лечению жителя Пермского края, ехавшего поездом Москва-Волгоград и напавшего с маникюрными ножницами на проводника и другого пассажира, сообщает Южная транспортная прокуратура.
"По результатам проведенной в ходе следствия судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший в момент совершения преступления обнаруживал признаки психического расстройства в форме параноидной шизофрении", — говорится в релизе Южной транспортной прокуратуры.
Как сообщает ведомство, хулигану Иловлинский районный суд Волгоградской области назначил "принудительные меры медицинского характера".