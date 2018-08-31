Напавшего с ножницами на проводника поезда отправили лечиться

ВОЛГОГРАД, 31 авг – РИА Новости. Суд приговорил к принудительному лечению жителя Пермского края, ехавшего поездом Москва-Волгоград и напавшего с маникюрными ножницами на проводника и другого пассажира, сообщает Южная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в июне 29-летний пассажир поезда №15 "Москва-Волгоград" без повода набросился на проводника с маникюрными ножницами и ранил его в шею и лицо. Один из пассажиров попытался помочь сотруднику РЖД, но досталось и ему. Мужчину задержали, обвинили в хулиганстве и побоях.

"По результатам проведенной в ходе следствия судебно-психиатрической экспертизы установлено, что нападавший в момент совершения преступления обнаруживал признаки психического расстройства в форме параноидной шизофрении", — говорится в релизе Южной транспортной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, хулигану Иловлинский районный суд Волгоградской области назначил "принудительные меры медицинского характера".