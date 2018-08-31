Хабаровских полицейских обвинили в избиении водителя "Почты России"

ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости. Трое полицейских в Хабаровском крае обвиняются в избиении водителя машины "Почты России", у которого из автомобиля пропал мешок с пятью миллионами рублей, предназначенных на выплаты пенсий, сообщает СУСК РФ по региону в пятницу.

По данным следствия, в июне почтовые отправления и деньги перевозились из села Богородское в поселок Де-Кастри Ульчского района. По прибытии в пункт назначения обнаружилась пропажа одного мешка, в котором находились почти пять миллионов рублей. Полиция стала проводить проверку и заподозрила водителя.

По версии следствия, с целью получения от водителя признательных показаний трое полицейских вывезли его в лес и избили, потом привезли в отделение и применили в отношении него электрошокер. Мужчина вину не признал, на следующий день его отпустили. А спустя несколько дней пропавший мешок с деньгами нашли на дороге местные жители и вернули его владельцу.

Как сообщает следственное управление, об этой истории стало известно 24 августа в ходе личного приема жителей Богородского руководителем регионального СУСК Петром Решетниковым.

"По поручению Решетникова незамедлительно возбуждено уголовное дело, его расследование поручено отделу по расследованию особо важных дел. В настоящее время заместитель начальника полиции ОМВД России по Ульчскому району и двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска ОМВД района обвиняются по статье "превышение должностных полномочий", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием допрошены трое сотрудников полиции, двое из них уже арестованы, решается вопрос об аресте третьего обвиняемого. За совершение данного преступления злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Активную роль в расследовании принимают сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю.