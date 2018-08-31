Самарский облсуд оставил под арестом пенсионерку, обвиняемую в экстремизме

САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Самарский областной суд оставил под арестом пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа Самарской области"* Любовь Кузаеву, обвиняемую в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее СУ СК РФ по региону сообщило о задержании в Самаре Любови Кузаевой, уточнив, что в отношении нее возбуждены уголовные дела по трем статьям за размещение материалов экстремистской направленности в интернете. Позже Кузаевой, по данным регионального СУ СК, было предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе за организацию экстремистского сообщества, возбуждение ненависти или вражды, реабилитацию нацизма и публичные призывы к сепаратизму. Самарский райсуд 16 августа арестовал Кузаеву до 27 сентября. Адвокаты пенсионерки обжаловали это решение.

"Постановление Самарского районного суда в отношении Кузаевой оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.

По версии следствия, Кузаева в 2012 году создала в Тольятти "Общину коренного русского народа Самарской области"* для совместного совершения экстремистских преступлений, а в 2012–2017 годах вовлекала в нее жителей региона с целью "свержения действующего конституционного строя и создания государства "Русская республика Русь", сформированного исключительно из представителей славянской национальности". По данным СУ СК, в этот период члены экстремистского сообщества совершили не менее 10 преступлений, размещая в интернете и распространяя на собраниях материалы, призывавшие к экстремизму и сепаратизму, а также к реабилитации нацизма. Отмечается, что Кузаевой прокуратурой Тольятти неоднократно выносились предупреждения, но она их игнорировала.

Ранее адвокат обвиняемой из Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал РИА Новости, что Кузаева считает обвинения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными. По его словам, из-за уголовных дел заблокирован пенсионный счет Кузаевой.

* Экстремистская организация, запрещенная в России