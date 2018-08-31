Самарский облсуд оставил под арестом пенсионерку, обвиняемую в экстремизме

САМАРА, 31 авг — РИА Новости. Самарский областной суд оставил под арестом пенсионерку, экс-руководителя "Общины коренного русского народа Самарской области"* Любовь Кузаеву, обвиняемую в создании экстремистского сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее СУ СК РФ по региону сообщило о задержании в Самаре Любови Кузаевой, уточнив, что в отношении нее возбуждены уголовные дела по трем статьям за размещение материалов экстремистской направленности в интернете. Позже Кузаевой, по данным регионального СУ СК, было предъявлено обвинение по пяти статьям, в том числе за организацию экстремистского сообщества, возбуждение ненависти или вражды, реабилитацию нацизма и публичные призывы к сепаратизму. Самарский райсуд 16 августа арестовал Кузаеву до 27 сентября. Адвокаты пенсионерки обжаловали это решение.
"Постановление Самарского районного суда в отношении Кузаевой оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — сказала судья.
Ранее адвокат обвиняемой из Международной правозащитной группы "Агора" Тимур Мифтахутдинов сообщал РИА Новости, что Кузаева считает обвинения ее в экстремизме необоснованными и вымышленными. По его словам, из-за уголовных дел заблокирован пенсионный счет Кузаевой.
* Экстремистская организация, запрещенная в России