Вулкан Эбеко на Курилах выбросил шестикилометровый столб дыма

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг – РИА Новости. Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в пятницу выбросил столб дыма на высоту шесть километров, сообщил РИА Новости сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Леонид Котенко.
По его словам, выбросы содержат вредные вещества, по этой причине находиться у подножия огнедышащей горы сейчас опасно для здоровья.
"Однако жизни жителей Парамушира ничего не угрожает – магматической составляющей нет, селевые потоки из-за отсутствия снега не ожидаются", — отметил ученый.
"Подобные извержения на Эбеко наблюдались в 1934 и 1991 годах", — заключил собеседник агентства.