В Хабаровске будут судить угонщика, сбившего трех человек на тротуаре

ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в угоне иномарки и наезде на семью с двухлетним ребенком, отец которого в результате погиб, направлено в суд в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края в пятницу.

Следствием установлено, что обвиняемый в июле 2018 года на угнанном у своего знакомого автомобиле Nissan Skyline на скорости 80 километров в час сбил на улице Сысоева в Хабаровске молодую семью с двухлетним ребенком, которая прогуливалась по тротуару. Отец погиб, а ребенок получил тяжелые травмы.

Согласно материалам дела, до аварии водитель распивал спиртные напитки в компании своих знакомых в гаражном кооперативе. Когда спиртное закончилось, он взял в гараже ключи от автомобиля, принадлежащего его знакомому, чтобы съездить в магазин.

"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего хабаровчанина. Он обвиняется по статьям "нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый никогда не имел водительского удостоверения, однако неоднократно привлекался сотрудниками ГИБДД к административной ответственности за управление автомобилем без водительских прав, а также подвергался административному аресту за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Сообщается, что во время следствия обвиняемый вину в обоих преступлениях признал в полном объеме. За совершение обоих преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Уточняется, что ребенок уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение амбулаторно.