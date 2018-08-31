В Хабаровске будут судить угонщика, сбившего трех человек на тротуаре

ХАБАРОВСК, 31 авг — РИА Новости. Уголовное дело в отношении водителя, обвиняемого в угоне иномарки и наезде на семью с двухлетним ребенком, отец которого в результате погиб, направлено в суд в Хабаровске, сообщает прокуратура Хабаровского края в пятницу.
Согласно материалам дела, до аварии водитель распивал спиртные напитки в компании своих знакомых в гаражном кооперативе. Когда спиртное закончилось, он взял в гараже ключи от автомобиля, принадлежащего его знакомому, чтобы съездить в магазин.
"Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего хабаровчанина. Он обвиняется по статьям "нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека" и "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)". Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.
Сообщается, что во время следствия обвиняемый вину в обоих преступлениях признал в полном объеме. За совершение обоих преступлений ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Уточняется, что ребенок уже выписан из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжает лечение амбулаторно.