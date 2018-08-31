Магаданских чиновников будут судить из-за недостроенных очистных сооружений

МАГАДАН, 31 авг — РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении чиновников мэрии, которые для строительства очистных сооружений сначала заключили контракт на 1 миллиард рублей, а затем еще на 700 миллионов, при этом работы до конца так и не выполнены, сообщает в пятницу СУСК России по региону.

"По данным следствия, департаментом САТЭК мэрии г. Магадана и АО "Усть-СреднеканГЭСстрой" заключен муниципальный контракт общей стоимостью более одного миллиарда рублей на строительство очистных сооружений биологической очистки сточных вод в городе Магадане со сроком окончания работ 20.11.2013. В указанный срок работы, предусмотренные муниципальным контрактом, не были выполнены, в связи с чем заключены дополнительные соглашения к контракту, в результате которых общая стоимость строительства выросла до 1,7 миллиарда рублей, а срок окончания работ перенесен на 31.12.2017", — сообщает следствие.

При этом указывается, что "в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане до настоящего времени не вышли на проектные показатели".

Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". В результате действий чиновников мэрии Магадана причинен материальный ущерб бюджетам Российской Федерации, Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан".