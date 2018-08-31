Магаданских чиновников будут судить из-за недостроенных очистных сооружений

МАГАДАН, 31 авг — РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении чиновников мэрии, которые для строительства очистных сооружений сначала заключили контракт на 1 миллиард рублей, а затем еще на 700 миллионов, при этом работы до конца так и не выполнены, сообщает в пятницу СУСК России по региону.
При этом указывается, что "в полном объеме работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, очистные сооружения биологической очистки сточных вод в городе Магадане до настоящего времени не вышли на проектные показатели".
Поясняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Халатность". В результате действий чиновников мэрии Магадана причинен материальный ущерб бюджетам Российской Федерации, Магаданской области и муниципального образования "Город Магадан".