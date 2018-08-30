В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Смольнинский районный суд Петербурга санкционировал в четверг арест троих несовершеннолетних, обвиняемых в избиении петербуржцев в Таврическом саду, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
"Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двоих несовершеннолетних, обвиняемых в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений до 27 октября и одного — до 28 октября включительно", — сказала руководитель Лебедева.
Собеседница добавила, что все трое фигурантов вину не признали, от дачи показаний отказались.