Кубанская полиция прокомментировала инцидент со скандальной видеозаписью

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Разошедшееся в интернете видео, где сотрудник полиции Краснодарского края угрожает мужчине, было снято в 2014 году, полицейский уже уволен, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю

На видео, распространённом в сети интернет, сотрудник полиции, обращаясь к мужчине, говорит: "Я тебя за базар подтяну, выведу и кончу… Ты меня знаешь" — и хватает его за шею.

"Видео… было снято в 2014 году в Выселковском районе Краснодарского края. Тогда же в отношении одного из сотрудников ОГИБДД, участника происшествия, была проведена служебная проверка, по результатам которой он был уволен из ОВД. Другой сотрудник ОМВД России по Выселковскому району, который запечатлен на кадрах видео, в настоящее время также не является действующим сотрудником органов внутренних дел", — прокомментировали запись в полицейском главке.

По неподтверждённым данным, конфликт был связан с тем, что один из экипажей ГИБДД, преследовавших предположительно правонарушителя, попал в аварию. Это и стало причиной визита правоохранителей к водителю скрывшегося авто.