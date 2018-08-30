МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве начальника транспортной безопасности Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов, структурного подразделения филиала ОАО "РЖД", сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

По данным следствия, обвиняемый Константин Андрейко вступил в преступный сговор с представителями коммерческой фирмы и организовал в 2016 году заключение договора на производство, обслуживание и ремонт досмотрового оборудования на вокзалах Москвы и других городов ЦФО. Следователи выяснили, что обвиняемый организовал подписание недостоверных актов выполненных работ, на основании чего коммерческой организации перечислены свыше 5 миллионов рублей. Их, как считает следствие, соучастники распределили между собой.

"По ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину в инкриминируемом преступном деянии он не признает", — сказала собеседница агентства.