В Петербурге оштрафовали участника WhatsApp-сообщества по вербовке в ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданина Киргизии Искандера Нурбаева, который состоял в WhatsApp-сообществе для вербовки в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

В апреле 2017 года в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняли по статье "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

Как сообщала ОПС, позже обвинение гражданам РФ Сатымбаеву, Айтматову, Мадрахимову и гражданину Киргизии Нурбаеву были переквалифицированы на несообщение в органы власти о лицах, которые по достоверно известным сведениям совершают преступления, предусмотренные статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

"Нурбаев вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) суд смягчил наказание до 20 000 рублей", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, приверженцы радикального ислама Рустамов и Ойбек в августе 2016 года, пропагандируя деятельность ИГ*, сообщили обвиняемым о своем намерении найти лиц, преимущественно из числа выходцев из стран Средней Азии, для оказания содействия террористической деятельности путем их склонения, вербовки и иного вовлечения в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 205.5 (Организация и участие в деятельности террористической организации), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ. Для этого Рустамов создал группу в мессенджере WhatsApp и включил в состав участников Айтматова, Сатымбаева, Нурбаева, Ойбека, который, в свою очередь, тоже создал группу в WhatsApp, включив в состав тех же лиц.

В указанных группах Рустамовым и Ойбеком велась идеологическая обработка их участников, выражающаяся в вовлечении их в террористическую деятельность, размещались и пересылались видеоролики, текстовые и иные сообщения, содержащие сведения террористического характера о политических и религиозных событиях в Сирии, в частности, о боевых действиях между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые пропагандировали свержение светского государства и создание радикального исламского государства* на территории Сирии, а также необходимость религиозного единения мусульман, путем участия в НВФ и ведения "джихада", говорится в сообщении ОПС.

Инаков был приговорен 8 августа к 6 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в вербовке в ряды ИГ*. В декабре 2017 года Абдыраимов был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему удалось завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ* в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию. В четверг Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Рустамова к 6 годам колонии общего режима.

*Запрещённая в России террористическая организация