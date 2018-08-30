В Петербурге оштрафовали участника WhatsApp-сообщества по вербовке в ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданина Киргизии Искандера Нурбаева, который состоял в WhatsApp-сообществе для вербовки в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).
Как сообщала ОПС, позже обвинение гражданам РФ Сатымбаеву, Айтматову, Мадрахимову и гражданину Киргизии Нурбаеву были переквалифицированы на несообщение в органы власти о лицах, которые по достоверно известным сведениям совершают преступления, предусмотренные статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).
"Нурбаев вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) суд смягчил наказание до 20 000 рублей", — говорится в сообщении.
Как полагает следствие, приверженцы радикального ислама Рустамов и Ойбек в августе 2016 года, пропагандируя деятельность ИГ*, сообщили обвиняемым о своем намерении найти лиц, преимущественно из числа выходцев из стран Средней Азии, для оказания содействия террористической деятельности путем их склонения, вербовки и иного вовлечения в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 205.5 (Организация и участие в деятельности террористической организации), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ. Для этого Рустамов создал группу в мессенджере WhatsApp и включил в состав участников Айтматова, Сатымбаева, Нурбаева, Ойбека, который, в свою очередь, тоже создал группу в WhatsApp, включив в состав тех же лиц.
Инаков был приговорен 8 августа к 6 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в вербовке в ряды ИГ*. В декабре 2017 года Абдыраимов был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему удалось завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ* в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию. В четверг Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Рустамова к 6 годам колонии общего режима.
*Запрещённая в России террористическая организация