РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

В Петербурге оштрафовали участника WhatsApp-сообщества по вербовке в ИГ*

02600
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМессенджер WhatsApp. Архивное фотоМессенджер WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд Петербурга в четверг оштрафовал на 20 тысяч рублей гражданина Киргизии Искандера Нурбаева, который состоял в WhatsApp-сообществе для вербовки в ряды террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

Задержание подозреваемых в вербовке в ряды террористов в Норильске
© ФСБ России
В Норильске ФСБ задержала группу вербовщиков ИГ*
В апреле 2017 года в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняли по статье "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

Как сообщала ОПС, позже обвинение гражданам РФ Сатымбаеву, Айтматову, Мадрахимову и гражданину Киргизии Нурбаеву были переквалифицированы на несообщение в органы власти о лицах, которые по достоверно известным сведениям совершают преступления, предусмотренные статьей 205.1 УК РФ (Содействие террористической деятельности).

"Нурбаев вину признал полностью, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 70 000 рублей. В соответствии с частью 5 статьи 72 УК РФ (Исчисление сроков наказаний и зачет наказания) суд смягчил наказание до 20 000 рублей", — говорится в сообщении.

Как полагает следствие, приверженцы радикального ислама Рустамов и Ойбек в августе 2016 года, пропагандируя деятельность ИГ*, сообщили обвиняемым о своем намерении найти лиц, преимущественно из числа выходцев из стран Средней Азии, для оказания содействия террористической деятельности путем их склонения, вербовки и иного вовлечения в совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 (Террористический акт), 205.5 (Организация и участие в деятельности террористической организации), 208 (Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем) УК РФ. Для этого Рустамов создал группу в мессенджере WhatsApp и включил в состав участников Айтматова, Сатымбаева, Нурбаева, Ойбека, который, в свою очередь, тоже создал группу в WhatsApp, включив в состав тех же лиц.

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
В Пентагоне заявили, что Россия мало делает для борьбы с терроризмом
В указанных группах Рустамовым и Ойбеком велась идеологическая обработка их участников, выражающаяся в вовлечении их в террористическую деятельность, размещались и пересылались видеоролики, текстовые и иные сообщения, содержащие сведения террористического характера о политических и религиозных событиях в Сирии, в частности, о боевых действиях между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые пропагандировали свержение светского государства и создание радикального исламского государства* на территории Сирии, а также необходимость религиозного единения мусульман, путем участия в НВФ и ведения "джихада", говорится в сообщении ОПС.

Инаков был приговорен 8 августа к 6 годам колонии общего режима. Суд признал его виновным в вербовке в ряды ИГ*. В декабре 2017 года Абдыраимов был приговорен к 5 годам колонии общего режима. Согласно материалам дела, ему удалось завербовать двух человек, которые через Турцию добрались до территории, контролируемой ИГ* в Сирии. Впоследствии один из них вернулся в Россию. В четверг Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил Рустамова к 6 годам колонии общего режима.

*Запрещённая в России террористическая организация

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена