СК будет расследовать избиение шестилетнего мальчика в Вологде

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Центральный аппарат Следственного комитета России займется расследованием дел об избиении шестилетнего приемного мальчика в Вологде, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что 10 августа в областную детскую клиническую больницу был доставлен 6-летний мальчик с телесными повреждениями. Сейчас пострадавший находится в коме. У ребенка были обнаружены телесные повреждения, что свидетельствует о систематическом нанесении ему побоев, отмечает СК. По данному факту были заведены дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и об истязании опекаемого ребенка в Вологде, а также халатности органов опеки.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ для наиболее полного и объективного расследования уголовные дела… переданы в центральный аппарат ведомства… Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены председателем Следственного комитета на особый контроль", — рассказала Петренко.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин также поручил выяснить, почему затягивалось возбуждение дела о халатности сотрудников опеки. "Процессуальное решение было принято только после появления общественного резонанса в средствах массовой информации и социальных сетях", — уточнила Петренко.

"Бастрыкин потребовал… досконально установить все обстоятельства преступлений, совершенных в отношении мальчика, привлечь к уголовной ответственности виновных лиц, в том числе дать принципиальную и жесткую правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов опеки и попечительства, а также всесторонне проверить своевременность, качество и адекватность оказания медицинской помощи ребенку", — добавила официальный представитель СК РФ.

Сообщается, что следователями проведен тщательный осмотр места происшествия, назначены судэкспертизы, допрошено более 40 человек. Следствием из администрации города Вологды изъята необходимая документация, касающаяся процедуры передачи мальчика в семью.