Власти Крыма пообещали наказать виновных в выбросе загрязняющего вещества

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Руководство химического завода, допустившего выброс на севере Крыма, планируется привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.
"Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами", — сказал журналистам Михайличенко.
По его словам, обстановка в Армянске находится под контролем соответствующих служб и правительства республики. Создан оперативный штаб.
Выброс на севере полуострова неизвестного вещества привел к тому, что на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований. Жалобы поступали и от жителей Красноперекопска. Начата проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром". Пробы воздуха не показали наличия опасных для здоровья частиц.
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