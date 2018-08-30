Власти Крыма пообещали наказать виновных в выбросе загрязняющего вещества

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости. Руководство химического завода, допустившего выброс на севере Крыма, планируется привлечь к административной ответственности за несоблюдение экологических требований, сообщил вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко.

Ранее Михайличенко заявил, что причиной выброса стало, по предварительным данным, испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский Титан" (филиал ООО "Титановые инвестиции").

"Рассматривается вопрос привлечения руководства предприятия к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при обращении с промышленными отходами", — сказал журналистам Михайличенко.

По его словам, обстановка в Армянске находится под контролем соответствующих служб и правительства республики. Создан оперативный штаб.

Выброс на севере полуострова неизвестного вещества привел к тому, что на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований. Жалобы поступали и от жителей Красноперекопска. Начата проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма — "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром". Пробы воздуха не показали наличия опасных для здоровья частиц.

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