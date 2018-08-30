В Брянске возбудили дело из-за неработающего кондиционера в поезде

Пассажиры на перроне перед отправлением поезда. Архивное фото

Пассажиры на перроне перед отправлением поезда. Архивное фото

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следователи завели дело об административном нарушении из-за неработающего кондиционера в вагоне поезда "Адлер — Смоленск", сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Согласно сообщению, в ходе проверки, проведенной по сообщениям СМИ, следователи Брянской транспортной прокуратуры выяснили, что в вагоне поезда сообщением "Адлер — Смоленск" не работала система кондиционирования воздуха.

"Изложенное послужило основанием для возбуждения Брянским транспортным прокурором в отношении АО "Федеральная пассажирская компания" дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей… "Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством РФ требований", — говорится в сообщении.