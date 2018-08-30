В Магнитогорске директора цирка обвинили в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура Правобережного района Магнитогорска направила в суд уголовное дело директора Магнитогорского цирка, обвиненяемого в получении взятки, мошенничестве и присвоении чужого имущества, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, в августе 2017 года глава цирка за беспрепятственное заключение договоров по перевозке багажа и животных получил от руководителя коммерческой фирмы часть взятки в виде денег в размере 30 тысяч рублей. По данным прокуратуры, в итоге с этой организацией цирк заключил договоры на сумму более 600 тысяч рублей. В январе 2018 года при получении оставшейся части взятки в размере 150 тысяч рублей обвиняемый был задержан сотрудниками полиции.

"В ходе расследования уголовного дела были дополнительно выявлены эпизоды преступной деятельности обвиняемого, связанные с хищением денежных средств ФКП "Росгосцирк" в сумме около 300 тысяч рублей, а также с получением взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тысяч рублей, за совершение незаконных действий, связанных со сдачей помещения столовой цирка в аренду при отсутствии законных оснований", – говорится в сообщении.

Отмечается, что директор цирка свою вину признал лишь частично. На время следствия на его жилой дом и земельный участок наложен арест.

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