В Магнитогорске директора цирка обвинили в мошенничестве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Прокуратура Правобережного района Магнитогорска направила в суд уголовное дело директора Магнитогорского цирка, обвиненяемого в получении взятки, мошенничестве и присвоении чужого имущества, сообщает в четверг региональное надзорное ведомство.
"В ходе расследования уголовного дела были дополнительно выявлены эпизоды преступной деятельности обвиняемого, связанные с хищением денежных средств ФКП "Росгосцирк" в сумме около 300 тысяч рублей, а также с получением взятки в виде услуг имущественного характера на сумму 177 тысяч рублей, за совершение незаконных действий, связанных со сдачей помещения столовой цирка в аренду при отсутствии законных оснований", – говорится в сообщении.
Отмечается, что директор цирка свою вину признал лишь частично. На время следствия на его жилой дом и земельный участок наложен арест.