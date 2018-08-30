КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали двух сотрудников исправительной колонии в Татарстане, подозреваемых в избиении осуждённого, сообщает следственное управление СК по республике.
Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".
Подозреваемым предъявлено обвинение, но свою вину они не признали.
"В ходе следствия установлен еще один факт избиения осужденных. Так, в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело", — добавляет ведомство.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.