КАЗАНЬ, 30 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали двух сотрудников исправительной колонии в Татарстане, подозреваемых в избиении осуждённого, сообщает следственное управление СК по республике.

"По предварительной версии, в августе 2018 года в городе Казани сотрудники ФКУ ИК-18 избили одного из осужденных, причинив телесные повреждения в виде множественных кровоподтеков. 27 августа по подозрению в совершения данного преступления были задержаны оперативные сотрудники ФКУ ИК–18 УФСИН России по Татарстану 30-летние Ленар Гаязов и Андрей Семенов", — говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий с применением насилия".

Подозреваемым предъявлено обвинение, но свою вину они не признали.

Суд по ходатайству следователя отправил обоих под домашний арест. В ближайшее время следователь намерен просить суд сменить меры пресечения на заключение под стражу.

"В ходе следствия установлен еще один факт избиения осужденных. Так, в 2015 году Гаязов нанес несколько ударов с помощью деревянного предмета по различным частям тела одного из осужденных. По данному факту также возбуждено уголовное дело", — добавляет ведомство.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Другие новости региона читайте здесь >>