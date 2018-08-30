На Ставрополье осудили мужчину, пытавшегося примкнуть к боевикам в Сирии

ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к 5 годам колонии строгого режима мужчину, который пытался примкнуть к боевикам в Сирии, сообщает Ставропольский краевой суд.

Судом установлено, что мужчина после просмотра роликов в интернете заинтересовался событиями в Сирии, оправдывая действия боевиков. Позже, как отметили в суде, он решил принять участие в "джихаде" и купил билет в Египет, где намеревался пересечь границу и попасть в Сирию. Однако в аэропорту Нальчика его задержали сотрудники правоохранительных органов.

"Алиев признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год", — говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде.