Суд 31 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста директору РАМТ

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Следствие просит продлить до середины октября домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
По ее словам, заседание назначено на 31августа на 9.30.
В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.
Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.