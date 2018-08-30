Суд 31 августа рассмотрит вопрос о продлении ареста директору РАМТ

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Следствие просит продлить до середины октября домашний арест директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум по делу о "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство о продлении домашнего ареста Апфельбаум на срок до 19 октября", — сказала она.

По ее словам, заседание назначено на 31августа на 9.30.

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов и в начале октября 2017 года была переведена под домашний арест. Ее дело было выделено в отдельное производство.

Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.