В Смоленской области 17 автомобилей сгорели на штрафстоянке

ЯРОСЛАВЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Пожар, случившийся рано утром в четверг на штрафной стоянке в Смоленской области, полностью уничтожил 17 автомобилей, у еще трех автомобилей повреждено покрытие, сообщило ГУ МЧС по региону.

Информация о пожаре в районе деревни Мишенино поступила около 4.00 мск.

"Прибыв на место, огнеборцы установили, что на штрафной стоянке горят автомобили. На этапе локализации, из-за сильной копоти и продуктов горения, личный состав мог работать только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Пожар был оперативно ликвидирован. В результате случившегося 17 машин выгорели до основания, еще у 3 повреждено лакокрасочное покрытие", — говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть уничтоженных огнем автомобилей долгое время не эксплуатировалась.

"В настоящее время специалисты устанавливают владельцев транспортных средств. Причину произошедшего установят правоохранительные органы", — информирует ведомство.