СК выявил новый эпизод мошенничества в деле члена ОНК Москвы Набиуллина

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следователи выявили еще один эпизод мошенничества при расследовании дела члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Дениса Набиуллина на 300 тысяч рублей, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Как установило следствие, в сентябре 2017 года Набиуллин за посещение следственного арестованного с целью последующего изменения ему меры пресечения потребовал у последнего денежные средства. В период с сентября по ноябрь 2017 года знакомый следственно-арестованного перечислил 300 тысяч рублей на расчетный счет организации, открытой Набиуллиным", — сказала она.

Набиуллина задержали в конце 2017 года за аферу на 29 миллионов рублей. По версии следствия, днем 6 декабря подозреваемый, являющийся членом ОНК Москвы, получил более 29 миллионов рублей. В обмен на это, как полагает следствие, он обещал посодействовать в направлении арестованного на медосвидетельствование, а также помочь в изменении ареста на другую меру пресечения. В действительности такой возможности мужчина не имел, а полученные деньги намеревался похитить и распорядиться ими по своему усмотрению, отмечают в СК.