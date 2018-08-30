Самолет "Аэрофлота" сел в Минске из-за плохого самочувствия ребенка

МИНСК, 30 авг — РИА Новости. Самолет российской компании "Аэрофлот", следовавший по маршруту Москва-Рим, совершил вынужденную посадку из-за плохого самочувствия ребенка на борту судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта в четверг.

"В 10.02 самолет авиакомпании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в нашем аэропорту: маленькому мальчику стало плохо, его увезли в больницу", — сказал представитель пресс-службы.

По его данным, самолет вылетел дальше по маршруту в 11.47 (совпадает с мск).