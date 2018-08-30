СК и прокуратура проверяют сообщения о пытках в белгородской колонии

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Следствие начало проверку информации в СМИ о пытках в белгородской колонии №7, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

В минувшую среду издание "Медиазона" сообщило, что трое заключенных белгородской ИК-7 заявили правозащитникам о жестком обращении в колонии. Издание также сообщает, что адвоката Евгения Рудычева, которого в колонию направил фонд "В защиту прав заключенных", в исправительное учреждение не пустили. Как пояснил РИА Новости Рудычев, он хотел увидеть этих заключенных, но ему вынесли "из колонии три заявления, на которых написано "от юридической помощи отказываюсь".

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области по публикации в средствах массовой информации о нарушениях прав заключенных в исправительной колонии в Белгородской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Как отмечает следствие, будет проведена всесторонняя проверка размещенной в СМИ информации, в случае выявления нарушений будет дана правовая оценка действиям должностных лиц исправительного учреждения.

Прокуратура Белгородской области также объявила о начале проверки соблюдения прав заключенных в ИК-7 после опубликованной в СМИ информации.

"В настоящее время прокуратура проверяет соблюдение требований федерального законодательства в исправительном учреждении. На место выехали работники прокуратуры области и Валуйской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. При наличии оснований будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", — отмечает надзорное ведомство.

К проверке сообщений в СМИ о пытках в белгородской колонии №7 присоединилась и комиссия с участием представителей ФСИН, уполномоченного по правам человека и членов ОНК. "В настоящий момент работает комиссия из представителей управления ФСИН Белгородской области, представителя уполномоченного по правам человека и членов комиссии ОНК", — сказала РИА Новости председатель региональной Общественной наблюдательной комиссии Наталья Сокольская.