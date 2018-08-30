В Магнитогорске проверяют данные об изнасиловании маленькой девочки отчимом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Челябинские следователи организовали проверку информации об изнасиловании пятилетней девочки ее отчимом, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Сообщения о возможном насилии над ребенком со стороны отчима появились в сообществе "Плохие новости 18+" в соцсети "ВКонтакте". Согласно опубликованной переписки семейной пары, мать девочки дала согласие на изнасилование супругом ее пятилетней дочери.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении СУСК.