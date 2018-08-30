В Йошкар-Оле заместителя мэра обвинили в попытке получения взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 авг — РИА Новости. Заместителю мэра Йошкар-Олы Андрею Загайнову предъявлено обвинение в покушении на получение взятки в крупном размере, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Марий Эл.

По версии следствия, Загайнов договорился с генеральным директором общества с ограниченной ответственностью о том, что за вознаграждение в размере 250 тысяч рублей он поспособствует внедрению автоматизированной системы оплаты проезда на маршрутах регулярных перевозок муниципального предприятия "Троллейбусный транспорт" Йошкар-Олы и обеспечит победу в аукционе организации, которую в качестве подрядчика представляет взяткодатель. После заключения контракта, вечером 21 августа 2018 года, деньги были переданы посреднику, который не смог передать их Загайнову, так как преступление было пресечено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Йошкар-Оле. 24 августа Загайнов был арестован.

"В рамках расследования уголовного дела следственным отделом по городу Йошкар-Ола следственного управления СК по Республике Марий Эл заместителю мэра города Йошкар-Олы Андрею Загайнову предъявлено обвинение в покушении на получение должностным лицом взятки в крупном размере. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении регионального СУСК.