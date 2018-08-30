В Твери полиция выяснила причину заболевания десяти детей в лагере

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Полиция выяснила, что заболевание десяти воспитанников лагеря "Романтик" в Тверской области произошло из-за того, что один из детей прибыл туда с ОРВИ, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Вадим Левшин.

Ранее СУ СК по региону сообщило, что в ночь на 18 июля в детском лагере "Романтик", расположенном в Калининском районе Тверской области, в медицинский пункт обратились 10 детей в возрасте от 10 до 12 лет с признаками отравления. Правоохранительные органы начали проверку по факту происшествия.

"Проверка проведена, фактов отравления детей не установлено. В лагерь прибыл ребенок с ОРВИ, и в результате произошло заражение других детей, с которыми он контактировал", — сказал собеседник агентства.

По словам Левшина, все дети выздоровели, в возбуждении уголовного дела отказано за отсутствием события преступления.