В Костроме организатор финансовой пирамиды получил 6,5 года колонии

ВОРОНЕЖ, 30 авг — РИА Новости. Суд в Костроме приговорил к шести с половиной годам колонии организатора финансовой пирамиды из Чебоксар, который обманул 11 костромичей на 1,5 миллиона рублей, сообщает в четверг прокуратура области.

Свердловский районный суд Костромы признал 51-летнего жителя Чебоксар виновным в мошенничестве, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном и особо крупном размерах.

"Судом установлено, что злоумышленник в начале 2014 года создал коммерческую организацию, куда привлекал денежные средства граждан в качестве займов, обещая получение высокого дохода в кратчайшие сроки, а именно ежемесячные выплаты в виде вознаграждений от 72% до 180% годовых. При этом часть денежных средств, полученных от новых вкладчиков, направлялись на выплаты первоначальным заимодавцам", — говорится в сообщении.

Центральный офис организации находился в Чебоксарах, в Костроме было открыто представительство, где трудились бухгалтеры, менеджеры и директор представительства. Деятельность организации рекламировалась в СМИ, рекламных буклетах и уличных объявлениях.

"От действий злоумышленника пострадало 11 костромичей. Общая сумма материального ущерба составила более 1,5 миллиона рублей. Приговором суда житель города Чебоксары осужден к шести годам шести месяцам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима", — информирует прокуратура.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Как отмечает надзорное ведомство, аналогичные уголовные дела в отношении этой пирамиды расследуются в восьми регионах России.