В Петербурге осудили создателя WhatsApp-сообщества по вербовке в ИГ*

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге в четверг приговорил к шести годам колонии выходца из Средней Азии Азизбека Рустамова за создание WhatsApp-сообщества для вербовки в ряды террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ), сообщает объединенная пресс-служба городских судов (ОПС).

В апреле 2017 года в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняли по статье "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

"Рустамов вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Судом установлено, что в ноябре 2015 года Рустамов создал группу в мессенджере WhatsApp, в которой вел идеологическую обработку ее участников, выражающуюся в вовлечении их в террористическую деятельность посредством убеждений в религиозном единстве мусульман, правильности деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство"* и необходимости совершения насильственных действий в отношении лиц иного вероисповедания, совершения террористических актов и участия в незаконных вооруженных формированиях.

*Террористическая организация, запрещенная в России