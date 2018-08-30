В Ростове-на-Дону три человека погибли в ДТП с мотоциклом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Водитель мотоцикла насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону, в аварии также погибли сам мотоциклист и его пассажир, сообщил РИА Новости представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.

По его словам, инцидент произошел в четверг в 3.20 мск на улице Нансена, в районе дома №85.

"Водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. В результате погибли пешеход, водитель и пассажирка мотоцикла", — сказал он.

По факту аварии организована проверка.