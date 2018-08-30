В Петербурге пытались доставить в СИЗО мобильные телефоны квадрокоптером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Управление ФСИН по Петербургу и Ленинградской области проводит служебную проверку после того, как сотрудники ведомства пресекли попытки доставить в СИЗО-1 мобильные телефоны с помощью квадрокоптеров, сообщает УФСИН.

"Оператор поста видеонаблюдения заметил, что над режимной территорией завис в воздухе квадрокоптер со свертком. Во время движения сверток оборвался и упал на режимную территорию. Незамедлительно к месту обнаружения была выдвинута резервная группа. С помощью инновационных технологий злоумышленники пытались доставить 10 мобильных телефонов, 10 зарядных устройств, 10 сим-карт", — говорится в сообщении.

УФСИН сообщает и о второй неудачной попытке доставить в СИЗО-1 запрещенные предметы, когда помимо квадрокоптера с режимной территории были изъяты пять мобильных телефонов, две гарнитуры к ним, usb-кабель, а также две упаковки глазных капель.

По данному факту проводится служебная проверка, информирует ведомство.

Согласно сайту УФСИН, СИЗО-1 находится в городе Колпино под Петербургом. Его максимальная вместимость — 4 тысячи человек.