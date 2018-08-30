В цирке рассказали о самочувствии дрессировщика, на которого напал лев

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Дрессировщик Большого московского цирка Алексей Макаренко, на которого напал лев, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, сообщили РИА Новости в пресс-службе цирка.

Ранее СМИ сообщали, что после репетиции 27 августа лев набросился на Макаренко и поранил ему руку, дрессировщика направили в больницу.

"Его жизни ничего не угрожает, он вовремя обратился к врачам, если бы это произошло через сутки, то тогда последствия были бы очень плачевными. Алесей каждый день ездит на консультации, сейчас все под контролем", — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в четверг лев примет участие в репетиции, а дрессировщик нет.