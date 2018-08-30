В Астраханской области пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Пять человек пострадали при лобовом столкновении легкового автомобиля с микроавтобусом, перевозившего рабочих в Астраханской области, сообщает УМВД России по области.

Авария произошла в 7.50 (6.50 мск) на автодороге "Тальниковый — Разночиновка". Водитель "Лады" девятой модели выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с микроавтобусом под управлением местного жителя, сообщает полиция.

"В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник аварии и два его пассажира. Также травмы получили две женщины в возрасте 30 и 54 лет, находившиеся в салоне "Газели", которые направлялись на работу в поле", — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавшие получили переломы, рваные раны, ушибы и были доставлены в медицинские учреждения.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники ГИБДД Отдела МВД России по Красноярскому району Астраханской области проводят административное расследование.