МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного подростка, подозреваемого в избиении петербуржцев в Таврическом саду, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее стало известно о нападении группы подростков порядка 20 человек на двух мужчин, отдыхавших в Таврическом саду. Одному из них, школьному учителю, нападавшие сломали челюсть. По сообщению очевидцев, до этого хулиганы напали на мужчину с женой на Таврической улице и сломали ему нос. По словам очевидцев, от действий злоумышленников пострадала даже пенсионерка, на которую напали на остановке. По данному делу были задержаны два подростка.

"В настоящее время в качестве подозреваемого задержан еще один не работающий и не учащийся 17-летний местный житель, которому в ближайшее время будут предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", — говорится в сообщении.

Следователи провели более 10 обысков, в ходе которых изъят мобильный телефон, похищенный у одного из потерпевших, а также электронные носители, одежда злоумышленников и другие предметы, представляющие интерес для следствия.