СК начал проверку после обрушения части печи на заводе в Брянске

БРЯНСК, 30 авг – РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту обрушения стенки печи на сталелитейном заводе в Брянске, где пострадали пять работников предприятия, сообщает СУ СК по региону.

"Утром 30 августа 2018 года в городе Брянске в результате обрушения стенки печи на сталелитейном заводе пострадали пять рабочих, для оказания помощи они доставлены в медицинское учреждение. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области проводится проверка", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, состояние пострадавших не вызывает опасений за их жизнь.