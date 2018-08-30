В Саратове суд оставил в силе решение об отстранении ректора СГТУ

САРАТОВ, 30 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Саратовский областной суд в четверг оставил в силе решение районного суда об отстранении от должности ректора Саратовского государственного технического университета (СГТУ) Игоря Плеве, подозреваемого в растрате, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда.

Ранее представитель УФСБ по региону заявил, что Плеве подозревается в растрате с использованием служебного положения. По версии следствия, Плеве формально трудоустроил работника в архив СГТУ, которому выплачивалась зарплата, в результате вузу причинен ущерб на сумму более 125 тысяч рублей. Плеве вину не признает. Районный суд 27 июня отстранил его от должности ректора на период предварительного следствия. Защита ректора обжаловала это решение.

"Решение районного суда оставлено без изменений, а жалоба без удовлетворения", — сказала собеседница агентства.

Плеве, который возглавлял СГТУ с 2008 года, в суде 27 июня заявлял, что срок его полномочий истекает 1 июля, и он уже прошел процедуру переизбрания на новый пятилетний срок на пост ректора, однако приказа Минобрнауки РФ об этом к тому времени еще не было. Пресс-служба вуза позднее сообщила, что приказом Минобрнауки РФ с 3 июля и.о. ректора СГТУ назначен Олег Афонин до назначения ректора в установленном порядке.