На Урале вынесли приговор по делу о гибели девочки, которую засыпали снегом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам ограничения свободы директора одной из управляющих компаний Ирину Абуткову по делу о гибели 10-летней девочки, на которую экскаватор-погрузчик вывалил снег, сообщает в четверг региональная прокуратура.
Согласно сведениям прокуратуры, на территории уборки не были установлены ограждения. В результате водитель экскаватора-погрузчика вывалил снег на игравшую во дворе 10-летнюю девочку, которая позже скончалась. Мужчина получил по статье "причинение смерти по неосторожности" один год ограничения свободы. Родители погибшей девочки, как отметили в ведомстве, настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Ирине Абутковой в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении.