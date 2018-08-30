На Урале вынесли приговор по делу о гибели девочки, которую засыпали снегом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил к 1,5 годам ограничения свободы директора одной из управляющих компаний Ирину Абуткову по делу о гибели 10-летней девочки, на которую экскаватор-погрузчик вывалил снег, сообщает в четверг региональная прокуратура.

По данным ведомства, в феврале 2016 года Абуткова, будучи директором ООО "1 управляющая компания", по просьбе директора аффилированного ООО "Первая управляющая компания" решила провести уборку снега во дворах ряда домов по улице Рощинской.

Согласно сведениям прокуратуры, на территории уборки не были установлены ограждения. В результате водитель экскаватора-погрузчика вывалил снег на игравшую во дворе 10-летнюю девочку, которая позже скончалась. Мужчина получил по статье "причинение смерти по неосторожности" один год ограничения свободы. Родители погибшей девочки, как отметили в ведомстве, настаивали на привлечении к уголовной ответственности именно руководителя управляющей компании.

"Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил наказание Ирине Абутковой в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы", – говорится в сообщении.