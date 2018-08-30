В Подмосковье пенсионер выстрелил из ружья в девочку

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пьяный мужчина в подмосковной Лобне выстрелил в проходящую мимо дома 15-летнюю девочку из охотничьего ружья, сейчас подросток находится в реанимации, сообщается на сайте СК РФ.

"По предварительным данным следствия, 29 августа 2018 года женщина и ее 15-летняя дочь проходили возле одного из домов города Лобни. В какой-то момент они услышали хлопок с верхних этажей дома, после чего девочка упала на землю", — говорится в сообщении.

Девочку доставили в медучреждение для оказания медицинской помощи, после чего ее перевели в реанимационное отделение НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. "Предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки", — добавляется в сообщении.

СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство". По подозрению в совершении преступления следствие задержало 62-летнего местного жителя. "Пенсионер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из охотничьего ружья", — добавляется в сообщении. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Как сообщается, с места происшествия изъято ружье 12 калибра, на которое у подозреваемого есть разрешение.