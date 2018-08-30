В Дагестане завели дело после нападения на полицейских

МАХАЧКАЛА, 30 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям после нападения на полицейских в Хасавюртовских районе Дагестана, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Егор Балашов.

По данным следствия, в ночь на четверг на 738-м километре ФАД "Кавказ" недалеко от АЗС "Люкс" в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района, мужчина, личность которого пока не установлена, при попытке проверить у него документы обстрелял экипаж в составе четырех сотрудников МВД. В результате обстрела двое сотрудников полиции получили огнестрельные ранения, нападавший с места происшествия скрылся.

"Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконного оборота оружия", — рассказал собеседник агентства.

Расследование уголовного дела продолжается, отметил он.