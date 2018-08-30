Суд арестовал водителя грузовика после ДТП с микроавтобусом под Челябинском

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска арестовал водителя большегруза МАЗ, который врезался в стоящий микроавтобус Volkswagen Crafter, в результате чего погибли два человека, сообщает в четверг региональный главк МВД.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло в понедельник примерно в 22.10 местного времени (20.10 мск) на девятом километре автодороги Бишкиль – Варламово. Водитель автомобиля МАЗ, ехавший из Пласта в Челябинск, по неустановленным причинам врезался в стоящий фургон с людьми Volkswagen Crafter. Травмы получили девять человек, находившихся в микроавтобусе, включая водителя. Двое из пострадавших впоследствии скончались.

"Водителю большегруза МАЗ, 1967 года рождения, предъявлено обвинение по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движение и эксплуатации транспортных средств), совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц… В Центральном суде Челябинска ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении. Отмечается, что максимальная санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы.