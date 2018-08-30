В Ростовской области произошла вспышка африканской чумы свиней

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг – РИА Новости. Специалисты Ростовской областной ветеринарной лаборатории выявили африканскую чуму свиней (АЧС) в личном подсобном хозяйстве и на несанкционированной свалке на территории станицы Николаевской Константиновского района области, сообщает правительство региона.

Заболевание выявлено у хряка, павшего в одном из местных личных подсобных хозяйств (ЛПХ), а также у домашней свиньи, обнаруженной на несанкционированной свалке в четырех километрах от станицы.

"За день до случившегося по обращению владелицы первого животного ветеринарные врачи отобрали у еще живого хряка кровь на анализ. Однако животное пало до постановки диагноза", — говорится в сообщении.

Среди предварительных причин возникновения заболевания — несоблюдение правил содержания свиней. Поголовье в ЛПХ было сокрыто от администрации и не предоставлялось для ветеринарных профилактических обработок и исследований.

В Константиновском районе проходит заседание специальной комиссии по предупреждению возникновения и ликвидации особо опасных и заразных болезней животных. Комиссия утвердит протокол поручений по предупреждению распространения вируса АЧС на территории района.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.