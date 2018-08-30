В Хакасии рыбак утонул, погнавшись вплавь за лодкой

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Рыбак утонул на реке Абакан в Хакасии, пытаясь вплавь догнать относимую от берега лодку, сообщает пресс-служба республиканского главка Следственного комитета.

"По предварительным данным, 28 августа 2018 года двое жителей села Бельтирское приехали на левый берег реки Абакан для рыбалки. Вечером 35-летний мужчина, увидев, что лодку относит течением от берега, разделся и поплыл за ней. Однако, не доплыв до лодки, он скрылся под водой. Второй мужчина оставался на берегу и сообщил о произошедшем в полицию. Тело погибшего было обнаружено на следующий день в нескольких метрах от моста Аскиз-Бея недалеко от берега реки", — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что по факту проводится доследственная проверка, по ее результатам будет принято процессуальное решение.