В Волгограде экс-главу уголовного розыска подозревают в получении взятки

ВОЛГОГРАД, 30 авг — РИА Новости. Бывший начальник подразделения уголовного розыска вместе с оперативным сотрудником одного из отделений полиции Волгограда подозреваются в получении взятки от подозреваемого в инсценировке ДТП, сообщает в четверг ГУ МВД по Волгоградской области.

"Установлено, что за непривлечение к уголовной ответственности 24-летнего волгоградца, подозреваемого в инсценировке ДТП с целью получения страховых выплат, полицейские потребовали от него незаконное денежное вознаграждение, получив в декабре прошлого года его часть в сумме 30 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в отношении бывшего начальника уголовного розыска и оперативника возбуждено уголовное дело по статьям "получение взятки, через посредника, в виде денег, должностным лицом за незаконное бездействие" и "посредничество во взяточничестве".

Кроме того, по информации МВД, к дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители данных полицейских.