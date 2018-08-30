СК попросит арестовать пассажира рейса Москва - Душанбе, устроившего дебош

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Следователи намерены выступить с требованием об аресте пассажира рейса Москва — Душанбе, устроившего дебош на борту самолета, сообщает СК РФ в мессенджере "ТамТам".

Ранее стало известно, что самолет, летевший из Москвы в Душанбе, вернулся в аэропорт из-за дебошира на борту. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное на воздушном транспорте".

"Отказался от освидетельствования на алкоголь и наркотики 25-летний гражданин Таджикистана, устроивший скандал на борту авиарейса "Москва — Душанбе", напавший на бортпроводницу и угрожавший пассажирам якобы заложенной бомбой… завтра следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте авиадебошира", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в среду примерно в 19.15 во время выполнения рейса Москва – Душанбе один из пассажиров начал вести себя неадекватно. После того, как бортпроводница сделала ему замечание, мужчина нанес ей удар кулаком в область головы, затем стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям якобы заложенной на борту бомбой. Командир принял решение о возврате судна в аэропорт и передаче дебошира правоохранительным органам.