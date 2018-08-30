В Хабаровске машина скорой помощи попала в тройное ДТП

ХАБАРОВСК, 30 авг — РИА Новости. Тройное ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло в Хабаровске, два человека пострадали, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГИБДД Хабаровского края.

Он уточнил, что авария произошла в среду.

"На регулируемом перекрестке водитель автомобиля Toyota совершал поворот с улицы Воронежской, он ехал на зеленый свет, при этом не уступил дорогу карете скорой помощи, которая ехала по улице Шелеста с включенной сигнализацией и проблесковыми маячками на красный. Водитель скорой не убедился в том, что его пропускают. От удара машину скорой отбросило на пассажирский автобус Daewoo. В результате аварии пострадали два пассажира скорой помощи", — сказал собеседник.

Он отметил, что по результатам освидетельствования все водители автомобилей были трезвыми. Ведется разбирательство.