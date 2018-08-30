На Ямале рассмотрят дело экс-полицейского, закопавшего в сугробе мужчину

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг — РИА Новости. Бывший сотрудник МВД предстанет перед судом в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как закопал в сугробе тело мужчины, пытаясь скрыть его смерть в отделении полиции, сообщает в четверг региональное следственное управление СК РФ.
Как пояснили в следственном управлении, после этого бывший сотрудник МВД покинул поселковый пункт полиции, надеясь, что с потерпевшим ничего не случится. Однако на следующее утро он обнаружил, что мужчина скончался. Пытаясь скрыть этот факт, участковый вывез тело погибшего за пределы населенного пункта и спрятал в сугробе за обочиной объездной дороги, где его обнаружили примерно через 20 дней.
По данным ведомства, в ходе расследования следователи выявили еще один случай, связанный с превышением полномочий данным сотрудником. Летом 2015 года, увидев, как двое жителей поселка распивают спиртное в общественном месте, экс-полицейский незаконно поместил одного из них в нефункционирующую камеру для административно задержанных, выпустив его только на следующий день.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении следственного управления.
Отмечается, что на время расследования обвиняемый находился под стражей.