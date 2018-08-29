Самолет рейса Москва-Душанбе вернулся в аэропорт из-за дебошира

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Самолет, летевший из Москвы в Душанбе, вернулся в аэропорт из-за дебошира на борту, сообщила старший помощник руководителя московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ Елена Марковская.

По ее словам, инцидент произошел вечером во вторник.

"Во время выполнения рейса сообщением "Москва — Душанбе" гражданин Таджикистана 1993 года рождения применил физическую силу к бортпроводнику. Командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам", — сказала Марковская.

Она отметила, что по данному факту организована доследственная проверка.