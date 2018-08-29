"Крымский титан" отрицает причастность к инциденту с выбросами в атмосферу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Администрация завода по производству диоксида титана в Армянске отрицает причастность предприятия к выбросам в атмосферу неизвестного вещества, на которые пожаловались жители северного Крыма, отметив, что зафиксировано многократное превышение концентрации веществ, не являющихся результатами технологии производства.

На севере Крыма из-за выброса неизвестного вещества в период с 17 по 24 августа на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянске и Красноперекопске взяты пробы для соответствующих исследований. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, по предварительным данным, выброс произошел на химзаводе "Крымский Титан". На предприятии отрицают причастность к выбросу. Начата проверка на трех химических предприятиях на севере Крыма – "Крымский Титан", "Крымсода" и "Бром".

"Результаты предварительной экспертизы профильных республиканских служб подтверждают ранее озвученное официальное заявление администрации АФ ООО "Титановые Инвестиции", что превышение концентрации хлористого водорода в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма не связано с деятельностью титанового завода", — говорится в пресс-релизе администрации предприятия.

Администрация отмечает, что специалистами центральной заводской лаборатории были отобраны пробы так называемого "липкого налета". Качественный анализ данного вещества показал, что во всех образцах в основном присутствует хлор-ион, что говорит о наличии превышения установленных норм по содержанию в воздухе хлористого водорода. На заводе "Крымский Титан" в принципе не используется технология с использованием хлора и его соединений, отметили в администрации.

"Контрольные индикаторы экологической службы предприятия аналогичны итогам, официально опубликованным ФГБУ "Крымское УГМС" по концентрации выбросов загрязняющих веществ в городе Красноперекопске за 22 и 23 августа. Они подтверждают тот факт, что нормы были превышены только по хлористому водороду (более чем в 10 раз), то есть по соединению, которое не образуется в технологическом процессе при производстве диоксида титана сульфатным способом на АФ ООО "Титановые Инвестиции", — говорится в сообщении.

На данный момент экологическая служба предприятия всячески содействует работе на предприятии и в предполагаемой зоне выброса вредных веществ всем профильным службам, направленным на выяснение обстоятельств инцидента, сообщили в администрации АФ ООО "Титановые Инвестиции".

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