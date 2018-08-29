"Крымский титан" отрицает причастность к инциденту с выбросами в атмосферу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости. Администрация завода по производству диоксида титана в Армянске отрицает причастность предприятия к выбросам в атмосферу неизвестного вещества, на которые пожаловались жители северного Крыма, отметив, что зафиксировано многократное превышение концентрации веществ, не являющихся результатами технологии производства.
"Результаты предварительной экспертизы профильных республиканских служб подтверждают ранее озвученное официальное заявление администрации АФ ООО "Титановые Инвестиции", что превышение концентрации хлористого водорода в воздушной среде населенных пунктов Северного Крыма не связано с деятельностью титанового завода", — говорится в пресс-релизе администрации предприятия.
"Контрольные индикаторы экологической службы предприятия аналогичны итогам, официально опубликованным ФГБУ "Крымское УГМС" по концентрации выбросов загрязняющих веществ в городе Красноперекопске за 22 и 23 августа. Они подтверждают тот факт, что нормы были превышены только по хлористому водороду (более чем в 10 раз), то есть по соединению, которое не образуется в технологическом процессе при производстве диоксида титана сульфатным способом на АФ ООО "Титановые Инвестиции", — говорится в сообщении.
На данный момент экологическая служба предприятия всячески содействует работе на предприятии и в предполагаемой зоне выброса вредных веществ всем профильным службам, направленным на выяснение обстоятельств инцидента, сообщили в администрации АФ ООО "Титановые Инвестиции".
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