Житель Карачаево-Черкесии заявил о пытках со стороны сотрудников центра "Э"

ПЯТИГОРСК, 29 авг — РИА Новости. Следователи в Карачаево-Черкесии начали проверку по заявлению жителя республики, который утверждает, что сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по СКФО пытали его электрическим током, сообщает следственное управление СК по КЧР.

"Как следует из заявления потерпевшего, сотрудники полиции центра по противодействию экстремизма ГУ МВД России по СКФО склоняли его к сотрудничеству, а после того, как он отказался, стали пытать электрическим током", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, у потерпевшего — рана правой кисти, которая могла возникнуть при контактном взаимодействии с проводником электрического тока, а также кровоподтёки затылочной области и века левого глаза.

"Сейчас по материалу проверки устанавливается круг свидетелей, проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время по материалу проверки следователем будет принято процессуальное решение", — добавили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД России по СКФО агентству сообщили, что руководством окружного управления по факту заявления жителя республики о якобы неправомерных действиях по отношению к нему со стороны сотрудников центра по противодействию экстремизма назначена служебная проверка.

"В случае установления причастности полицейских к противоправному деянию к сотрудникам будут приняты соответствующие меры дисциплинарного характера. Проведение служебной проверки находится под личным контролем начальника ГУ МВД России по СКФО", — пояснили в пресс-службе.

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