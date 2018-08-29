В Саратове завели дело после отравления посетителей кафе

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор возбудил административное дело в отношении саратовского кафе "Жу-Жу", после посещения которого пищевое отравление получили девять человек, материал передан в суд, говорится в сообщении Заводского районного суда города.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что к 28 августа восемь взрослых и один ребенок с острой кишечной инфекцией обратились за медицинской помощью после посещения кафе-бистро ООО "Жу-Жу" в торговом центре "Оранжевый". По результатам предварительных исследований из клинического материала от больных и от персонала кафе выделена ДНК сальмонеллы. Ведомство временно приостановило деятельность кафе и проводит эпидемиологическое расследование.

По данным суда, Роспотребнадзор возбудил в отношении ООО "Жу-Жу" дело об административном правонарушении по статье 6.6 КоАП РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения".

"Дело поступило в суд и передано судье 28 августа", — говорится в сообщении.

Дата слушаний пока не назначена. Владельцу кафе грозит наложение административного штрафа до 50 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.