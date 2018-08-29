В Саратовской области три человека пострадали в ДТП с грузовиком

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Грузовик и автобус городского маршрута столкнулись в среду на остановке общественного транспорта в городе Балаково Саратовской области, в результате госпитализированы трое пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной ГИБДД.

ДТП произошло в 16.50 (15.50 мск) у дома 63 по улице Набережная Леонова.

"По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля "Камаз" в пути следования допустил столкновение с автобусом ПАЗ городского маршрута №5, который стоял на остановке общественного транспорта. В результате ДТП госпитализированы трое пассажиров автобуса — две женщины и мужчина", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что обстоятельства аварии и возраст пострадавших уточняются.

По факту аварии ГИБДД проводит проверку.