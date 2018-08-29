Суд в Москве арестовал мужчину по делу о гибели 14-летней девочки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы арестовал до 27 октября мужчину, предположительно, причастного к гибели от передозировки запрещенных веществ девочки-подростка, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Ходатайство следствия было удовлетворено, он будет находиться под стражей до 27 октября", — сказала она.

Заседание прошло в закрытом режиме.

В среду также стало известно, что следствие не нашло криминальных признаков в гибели 14-летней девочки, умершей в Москве после дозы запрещенных средств, но установило, что имели место развратные действия сексуального характера.

В ГСУСК по Москве ранее сообщили РИА Новости, что утром в воскресенье у дома по улице Подвойского нашли мертвой девочку 2003 года рождения без видимых телесных повреждений. По информации следствия, в ночь с 25 на 26 августа девочка находилась в квартире с подозреваемым 1974 года рождения, после употребления алкоголя и запрещенных средств она вступила с ним в половой контакт. Кроме того, установлено, что девочка и ранее приходила в гости к нему и состояла с ним в интимных отношениях.